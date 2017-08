UFC 217 pode ter quatro disputas de cinturão

Nos planos

O plano do Ultimate é fazer do UFC 217 o maior evento da organização neste ano. Com a disputa de cinturão dos médios entre Michael Bisping e Georges St. Pierre já encaminhada como luta principal, o UFC pretende incluir outros três duelos por título no card, que será no dia 4 de novembro, no Madison Square Garden, em Nova York. Por enquanto, há duas lutas encaminhadas — entre Bisping e St. Pierre, além do duelo entre Joanna Jedrzejczyk e Rose Namajunas, pelo peso palha feminino.

Mas, segundo o jornalista Chris Taylor, do site BJPenn.com, as outras três disputas já estão nos planos do Ultimate: Cody Garbrandt defenderia o título dos galos contra o ex-campeão T.J. Dillashaw (esta luta poderia ser antes, no UFC 216). Max Holloway faria sua primeira defesa de cinturão contra o ex-campeão dos leves Frankie Edgar.

Além das disputas de título linear, haveria uma quarta luta com um cinturão provisório em jogo. Khabib Nurmagomedov e Tony Ferguson lutariam pelo título interino dos leves — a categoria está parada em função da ida do campeão Conor McGregor para o boxe para a luta contra Floyd Mayweather.

O UFC 217 será o segundo evento do Ultimate no Madison Square Garden — a liberação do MMA em Nova York só foi obtida no ano passado. Em novembro do ano passado, o UFC 205 teve três disputas de título — Conor McGregor venceu Eddie Alvarez e conquistou o cinturão dos leves; Tyron Woodley reteve o título dos meio-médios ao empatar com Stephen Thompson; e Joanna Jedrzejczyk bateu Karolina Kowalkiewicz.