Zverev derrota Federer e conquista Masters 1000 de Montreal

O alemão Alexander Zverev quebrou o favoritismo do suíço Roger Federer, neste domingo, e conquistou o Masters 1000 de Montreal, depois de vencer a final por dois sets a zero.

É o segundo título de Masters 1000 do tenista de 20 anos, que superou o veterano com parciais 6-3 e 6-4. Zverev é o oitavo melhor tenista do ranking ATP e chega ao quito troféu na temporada.

O suíço começou sendo dominado pelo jovem alemão, que impôs ritmo de jogo e quebrou os serviços de Federer. Zverev fechou o primeiro set em 6-3, em 30 minutos de partida.

O roteiro se confirmou no segundo set, com Zverev demonstrando muita maturidade nos ralis e com potência para quebrar o serviço do suíço. O alemão controlou o jogo e fechou em 6-4.

