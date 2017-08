Sharapova estreia contra campeã de Roland Garros em Cincinnati 

Tênis

Após desistir nas oitavas em Stanford, na Califórnia, e não jogar Toronto, no Canadá, Maria Sharapova teve um sorteio indigesto no WTA Premiere de Cincinnati, nos Estados Unidos, evento da próxima semana.



A russa terá pela frente a jovem talentosa Jelena Ostapenko, campeã de Roland Garros e 12ª favorita ao troféu. O duelo contra a 12ª do mundo será inédito no circuito. A vencedora pega a espanhola Carla Navarro ou a croata Mirjana Lucic.



Sharapova vem enfrentando uma série de lesões desde o fim da temporada de saibro. Ela não jogou nenhum dos eventos programados na grama incluindo o quali de Wimbledon.



A principal favorita é a tcheca Karolina Pliskova que estreia contra uma qualifier e tem para as quartas possível reencontro com sua algoz desta sexta no Canadá, a dinamarquesa Caroline Wozniacki.



Campeã de Wimbledon, a espanhola Garbiñe Muguruza está no mesmo lado da chave e estreia contra uma qualifier ou americana Lauren Davis.



*LANCEPRESS