Federer avança sem sustos à semifinal de Montreal

Depois de vencer David Ferrer na quinta-feira (10) com uma atuação irregular, desta vez Roger Federer avançou sem sustos para a semifinal do Masters 1000 do Canadá, disputado em Montreal.

Nesta sexta-feira, o número 3 do mundo bateu Roberto Bautista Agut, 16º do ranking, por duplo 6/4, em uma hora e oito minutos de jogo. Para obter a sétima vitória em sete jogos contra o espanhol de 29 anos, Federer disparou 26 winners (bolas vencedoras).

Neste sábado, o suíço enfrentará Robin Haase, que mais cedo superou o argentino Diego Schwartzman por 2 sets a 1, de virada (4/6, 6/3 e 6/3). Atual 52º do ranking, o holandês de 30 anos chega pela primeira vez em a uma semifinal de Masters 1000. Os dois tenistas só se enfrentaram uma vez, com vitória do suíço, em 2012.

O suíço busca no torneio canadense seu sexto título na temporada, o terceiro em piso sintético na série de torneios Masters 1000 (venceu Indian Wells e Miami em março).

Federer vem de 15 vitórias consecutivas e dois títulos nos dois últimos torneios que disputou, o ATP 500 de Halle e Wimbledon, onde conquistou o inédito octacampeonato.

Se avançar à decisão de domingo e conquistar o título em Montreal, se aproximará da liderança do ranking, já que ficará a apenas 10 pontos de Rafael Nadal (eliminado nas oitavas de final pelo jovem canadense Denis Shapovalov), atual número 2 do mundo.

Na próxima semana, o britânico Andy Murray, líder do ranking, perderá os 600 pontos que ganhou pelo vice-campeonato no Masters 1000 de Cincinnati e será ultrapassado por Nadal e Federer.

