Federer sofre, mas elimina Ferrer e vai às quartas em Montreal

Montreal

O suíço Roger Federer, número 3 do mundo, se classificou nesta quinta-feira às quartas de final do Masters 1000 de Montreal após vencer, com dificuldade, o espanhol David Ferrer (33º), parciais de 4-6, 6-4, 6-2, em 1 hora e 56 minutos.

O recente campeão de Wimbledon enfrentará na próxima rodada outro espanhol, Roberto Bautista Agut (16º), que eliminou o francês Gael Monfils.

O suíço fechou a partida em seu primeiro match-point, num dia em que cometeu muitos erros que não lhes são costumeiros. "Estou muito aliviado, porque tive dificuldade para entrar na partida", afirmou Federer.

Autor de três duplas faltas, compensados por quatro aces, o suíço foi superado no primeiro set por Ferrer, que mostrou a habitual raça e ótima defesa.

Nos dois sets seguintes, um Federer mais preciso aproveitou as poucas chances para quebrar quatro vezes o serviço do adversário, antes de fechar a partida em seu primeiro match-point, com uma bela direita no fundo da quadra.

Apesar da derrota, Ferrer poderá dizer que foi responsável por acabar com a sequência de 32 sets seguidos vencidos por Federer, campeão do torneio de Halle e em Wimbledon.

- Resultados desta quinta-feira no Masters 1000 de Montreal:

Simples masculino (Oitavas de final):

Robin Haase (HOL) x Grigor Dimitrov (BUL/N.7) 7-6 (7/3), 4-6, 6-1

Diego Schwartzman (ARG) x Jared Donaldson (EUA) 0-6, 7-5, 7-5

Roberto Bautista (ESP/N.12) x Gaël Monfils (FRA) 4-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/2)

Roger Federer (SUI/N.2) x David Ferrer (ESP) 4-6, 6-4, 6-2

* AFP