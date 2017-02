Gabiru sobre a expectativa de defender o Tupi: "Importante é jogar"

Casa nova

Na última segunda-feira, Gabiru surpreendeu ao deixar o Taboão da Serra, de São Paulo. Mas não demorou para o autor do gol do título mundial do Inter encontrar um novo clube. Nesta quinta, o meia foi anunciado como reforço do Tupi, de Crissiumal, para a Divisão de Acesso.

Será o retorno de Gabiru ao futebol do interior gaúcho. Isso porque, após defender o Inter, o jogador já passou por Guarany de Bagé e Panambi. Infeliz em São Paulo, o jogador tentará reencontrar a alegria no Rio Grande do Sul, um estado para o qual é só elogios:

— É bom demais, sou feliz pra caramba — diz o atleta, que chegará no domingo a Crissiumal.

Novo contratado do Tupi, Gabiru?

É. Já falava com o pessoal desde que estava em São Paulo.

Por que saiu tão cedo do Taboão da Serra?

Não quero falar, agora já saí de lá.

Então vamos falar do Tupi. Chega pronto para jogar?

Só falta liberar uns papéis. Tô trancado lá no time, mas tô bem. Estava jogando.

Por que resolveu acertar com o Tupi?

Quero jogar, é o sonho de todo mundo. Tu estás me entrevistando, tá trabalhando. Eu quero trabalhar também. Importante é jogar.

Você já passou, depois do Inter, por dois times do interior gaúcho: Guarany de Bagé e Panambi. Gosta do Rio Grande do Sul?

É bom demais, sou feliz pra caramba, graças a Deus. Joguei no Panambi, sempre me tratam bem aí. Agora tô de volta. Acabou não dando certo lá, não quero nem comentar mais. Eu pedi pra ir embora e vou para o time aí.

Parece que você não jogou tanto quanto gostaria no Taboão...

O cara (Axel, o treinador) me colocou de centroavante. Jogar de costas, cara? Eu não gosto. Não fiz nenhum gol lá por causa disso. Tenho que chegar de trás, lógico.

Suas outras passagens aqui pelo Interior foram boas? Porque foram curtas...

Eu fui bem. Não tenho do que reclamar. Dois gols no Panambi, quando joguei, não lembro bem a data (foi em 2015). Não tive muita sequência. No Guarany, não fiz gol.

Você está com 39 anos. Pensa em aposentadoria?

Não sei, vamos ver. Quem sabe é Deus.

Quando você chegou ao Taboão da Serra, algumas pessoas ironizaram, falaram que não parecia motivado. O que diria sobre isso?

Todo mundo fala de um jeito. Eu falo minha palavra. Por que não falam na minha cara? É f..., né cara? Saí de lá porque quis. O time nem ganhando estava, o time estava tão ruim... Respeito todo mundo, mas não estava bem. Mas só não quero falar mal dos caras lá de Taboão da Serra.

Conhece algum companheiro do novo clube?

Sim. O Giliardi e mais alguns.



