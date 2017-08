Giuliano vai à Turquia para fechar com o Fenerbahçe

Passaporte Gre-Nal

Giuliano está no Zenit desde julho do ano passado Foto: Zenit / Divulgação

O meia Giuliano, que tem passagem pela dupla Gre-Nal, está a caminho do futebol turco. Nesta sexta-feira (11), o jogador de 27 anos desembarcou em Istambul para realizar exames médicos e fechar contrato com o Fenerbahçe — o clube turco explicou o andamento da negociação oficialmente em seu site.

Inicialmente, a ideia do Zenit era vender o jogador, que estava insatisfeito na Rússia. Contudo, o Fenerbahçe fez uma oferta de empréstimo — e a tendência é que o negócio seja finalizado desta forma, com opção de compra. Giuliano tem contrato com o Zenit até junho de 2020.

Giuliano surgiu no Paraná e foi negociado com o Inter em 2009. No Beira-Rio, foi campeão da Libertadores em 2010. Depois, ficou de 2011 a 2014 no Dnipro, da Ucrânia. Voltou ao Brasil e ficou de 2014 a 2016 no Grêmio. Desde então, está no Zenit.

Na temporada passada, foi artilheiro da Liga Europa com oito gols — além de cinco assistências na competição. Nesta quinta-feira, foi chamado por Tite para defender a Seleção Brasileira nos jogos contra Equador e Colômbia pelas Eliminatórias.