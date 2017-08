Jonas marca, e Benfica vence o Braga na estreia do Português

Passaporte Gre-Nal

Com gol e uma assistência de Jonas, o Benfica venceu o Braga nesta quarta-feira (9) por 3 a 1, no Estádio da Luz, na sua estreia do Campeonato Português.

Aos 15 minutos, o atual tetracampeão nacional abriu o placar com atacante suíço Seferovic, após passe de Jonas. O ex-gremista marcou o segundo aos 30 minutos. No final do primeiro tempo, o Braga descontou com Hassan.

No começo da etapa complementar, Salvio ampliou para Benfica: 3 a 1. Ainda ontem, o Porto, com gols de Brahimi, Marcano (duas vezes) e Marega, goleou Estoril por 4 a 0 na sua estreia no Campeonato Português.

Nesta quinta-feira (10), a primeira rodada da competição termina com o jogo entre Vitória de Guimarães e Desportivo Chaves.



*ZHESPORTES