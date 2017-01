Inter vence o Ceará e se classifica às oitavas da Copa São Paulo

Em frente

Não foi com a mesma facilidade da fase anterior, mas o Inter venceu o Ceará por 1 a 0, com gol de Luís Felipe, avança às oitavas de final e segue vivo na busca do penta da Copa São Paulo. O time de Carlos Leiria espera o vencedor de Corinthians x Coritiba para descobrir o adversário da próxima fase.



O Inter entrou em campo sabendo que enfrentaria o adversário mais difícil da competição. E, de fato, o Ceará impediu que o time de Carlos Leiria mantivesse a marcação alta, pressionando já na saída de bola.



Leia mais:

Com facilidade, Inter goleia o Taboão da Serra por 6 a 0 e avança na Copa São Paulo



Era a equipe cearense que chegava, desde os primeiros minutos, com mais facilidade à área colorada. Precisou que o goleiro Luiz Felipe trabalhasse, algo que ele fez pouco ao longo da competição por conta das fáceis goleadas aplicadas nas fases anteriores. E ele brilhou.

Logo aos 19 minutos do primeiro tempo, o Ceará invadiu a área colorada com Rafael. O chute forte fez com que o goleiro colorado espalmasse para a direita, onde estava Felipe, na sobra. Novo chute, agora de fora da área, e novo milagre de Luiz Felipe. A bola sobrou para o centroavante Brunão que, apesar de ter o gol livre a sua frente, chutou por cima.

O mesmo Brunão teve outra chance clara aos 39, quando recebeu em velocidade e se atrapalhou, chutando longe do gol. Aliás, o Ceará só não abriu o placar por falta de efetividade do seu ataque. O meio-campo funcionava bem, envolvia a defesa colorada, mas pecava na finalização.

A ida para o vestiário fez com que Carlos Leiria fizesse duas mudanças importantes para conseguir empregar o seu estilo de jogo no segundo tempo. Sacou Mila e apostou em Bruno José. E funcionou. O atacante atormentou a defesa do Ceará desde o primeiro minuto em campo. Obrigou o goleiro Esaú a fazer milagres também logo aos seis minutos da etapa final, quando chutou cruzado, e com a ponta dos dedos, fez com que a bola batesse na trave. Apesar da insistência de Bruno José, o placar foi aberto por Luís Felipe, que recebeu cruzamento de Desailly dentro da área e só escorou para fazer: 1 a 0.

Com o placar a favor, o Inter passou a mandar no jogo. Conseguia marcar a saída de bola do Ceará e foi pressionado apenas nos minutos finais, sem efetividade.



O Inter foi a campo com: Luiz Felipe, Junio (Desailly), Gabriel Mentz, Matheus Maurício e Reverson; Marcelo, Ramiro e Valdemir; Luis Felipe (Guilherme), André e Mila (Bruno José, depois Pedro Lucas).



