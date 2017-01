Com facilidade, Inter goleia o Taboão da Serra por 6 a 0 e avança na Copa São Paulo

Pratas da Dupla

O Inter está na terceira fase da Copa São Paulo. Na noite desta quarta-feira, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, a equipe do técnico Carlos Leiria fez 6 a 0 no Taboão da Serra.



Na sexta-feira, o time joga por uma vaga nas oitavas de final. O adversário será o Ceará, que alcançou a classificação ao derrotar o Mogi Mirim por 2 a 1.



Se o futebol atual requer intensidade, foi isso que o Inter mostrou no começo da partida. Agressivo, o time de Carlos Leiria acumulava situações logo nos primeiros minutos.



O resultado disso apareceu muito cedo. Mais precisamente, aos quatro minutos. Após uma sobra dentro da área, oferecida pelo goleiro Hudson, André empurrou para o fundo do gol e marcou pela quarta vez na competição.



Bastante superior, o Inter apresentava condições para fazer muito mais. E fez. Raramente ameaçado, o Colorado chegou ao segundo quando Guilherme, aos 23 minutos, deu um leve toquinho na bola para fugir da marcação. Então, ajeitou e soltou a bomba no canto. Um golaço.



Faltava golear. E quatro minutos foram necessários para que isso acontecesse. No chute de Ramiro, Hudson nada pôde fazer para evitar o 3 a 0.



Aos 42, o muito superior Inter teve a chance de aumentar o placar quando Guilherme foi derrubado na área. Na cobrança de pênalti, Luís Felipe, de cavadinha cheia de categoria, fez 4 a 0.



A classificação estava garantida. O duelo contra o Ceará estava muito próximo. Nada disso, porém, mudou o panorama do confronto na etapa final. Aos 14 minutos, Bruno José marcou o quinto, logo após entrar no time. Mila, aos 38, ainda faria mais um para dar números finais ao confronto — o mais fácil do Colorado na competição.



INTER

Luiz Felipe (Kevin); Junio (Mila), Roberto, Matheus e Vitinho; Marcelo (Desailly), Val (Gabriel Mentz), Ramiro e Matheus Maurício; Luís Felipe (Bruno José) e André. Técnico: Carlos Leiria



*ZHESPORTES