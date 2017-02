Terceirona terá equipes B da dupla Gre-Nal

Pratas da Dupla

A presença dos times B da dupla Gre-Nal é a novidade da Terceirona para 2017. Inter e Grêmio usarão a competição para testar e dar ritmo a seus jovens. E isso, na visão de praticamente todos os clubes do Interior, será positivo para o campeonato, que começa em abril.

A ideia saiu de uma reunião entre o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Novelletto, e representantes das categorias de base da Dupla, e foi apresentada no congresso técnico. Para dar um equilíbrio técnico à competição e atrair mais público, ficou acertado que as partidas de Inter e Grêmio no Interior serão no final de semana, e na Capital, em dia de semana. Nos mata-matas, as decisões serão sempre na casa do time do Interior, com partidas de ida com mando de campo da Dupla, mesmo que tenham campanha melhor.



Outra questão é que nenhum deles poderá subir de divisão, mesmo que seja campeão. Em caso de conquista da Dupla, a vaga será dos times que chegarem mais longe no campeonato. Por exemplo: se Inter ou Grêmio chegar à final, o adversário se classificará Divisão de Acesso, enquanto os dois semifinalistas perdedores disputarão partida extra para definir quem fica com a outra vaga.

A fórmula do campeonato: 19 times divididos em três grupos regionalizados. Avançam quatro para a segunda fase, também regionalizada em três grupos. A terceira será de mata-mata entre os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros. A partir dali, mata-mata até a final.

GRUPO A: Riograndense-SM, Bagé, Farroupilha, Rio Grande, Inter B e Guarany-Cam

GRUPO B: Igrejinha, Sapucaiense, Novo Horizonte, Nova Prata, PRS, Grêmio B e Riopardense

GRUPO C: Atlético-Car, São Borja, Gaúcho, Elite (Santo Ângelo), Três Passos, Palmeirense