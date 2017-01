Sapucaiense tenta evitar que estádio seja leiloado por valor inferior ao avaliado

Por dívidas

O Sapucaiense busca evitar o leilão do Estádio Arthur Mesquita Dias. O pregão está previsto para esta quarta-feira, na cidade da Região Metropolitana. Os advogados do clube conseguiram um acordo na Justiça para impedir que a área seja arrematada por um valor menor do que está avaliado – R$ 7.863.431,50. Por este preço, porém, o Sapucaiense aceita a negociação.

A situação chegou a este nível em razão das dívidas. Segundo o presidente José Luiz Reche Christianetti, o Chico, atualmente, o Sapucaiense deve em torno de R$ 180 mil em ações trabalhistas. E o acordo com a Justiça foi possível porque o clube apresentou provas de que está reduzindo seus débitos: em 2013, o saldo devedor era de mais de R$ 1,5 milhão.



Mas, independentemente do leilão, a área do estádio está à venda. Em reunião com conselheiros e associados, chegou-se à conclusão de que este número seria justo e ajudaria o clube a seguir funcionando.

— Nossa área é valorizada, por ser na região central da cidade. Mas o mercado não está pagando o que pensamos ser o valor adequado. Estou tranquilo — declarou o presidente.

Para 2017, a direção deve apresentar um time para disputar a Terceirona, assim como já fez no ano passado. As negociações com empresários e jogadores estão bastante adiantadas. Além do profissional, o Arthur Mesquita Dias abriga escolinhas e categorias de base.

— Não vamos deixar o Sapucaiense acabar. Somos um clube importante também para a cidade. Por exemplo, nossa festa de Natal, com ajuda de empresários, chegou a juntar mil crianças — afirma Chico.



*ZHEsportes