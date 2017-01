Um goleador, um garçom: os destaques do Corinthians, adversário do Inter na Copinha

Pratas da Dupla

Fique atento, torcedor colorado. Na segunda-feira, o Inter enfrenta o Corinthians em um dos jogos mais promissores até o momento da Copa São Paulo. Frente a frente, estarão as duas equipes de melhor campanha na principal competição de base do país.



Fique atento, também, torcedor colorado, aos talentos do adversário. O Corinthians, maior vencedor da história da Copinha com nove títulos, conta com dois jogadores que aparecem em estatísticas muito apreciadas por olheiros: na lista de goleadores e donos de mais assistências para gols no campeonato.



Assim sendo, não esqueça o nome de Carlinhos. Atacante de 19 anos, o atleta está acostumado a treinar com os profissionais do clube paulista. Para a Copinha, foi colocado na equipe sub-20 e vem correspondendo. Com oito gols, o garoto de 1m95cm é o vice-artilheiro da competição com oito gols.



Pedrinho também merece ser visto com atenção. Dono da camisa 7, o meia-atacante de 18 anos já vem conquistando a admiração dos corintianos há algum tempo. Ano passado, marcou o gol que classificou a equipe à decisão da Copa São Paulo — vencida pelo Flamengo.



Fã de Messi, Pedrinho aprecia o jogo em velocidade e mostra grande desenvoltura. Tem quatro assistências na competição, o que o coloca como o segundo melhor jogador neste quesito.



