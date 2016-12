Prime Time e Touchdown Gaúcha: a análise da reta final da NFL

Hora da verdade

Faltam apenas duas semanas para o fim da temporada regular da NFL. Por isso, Wendell Ferreira e Renan Jardim avaliam as principais forças a caminho dos playoffs.

Vão para a pós-temporada, em cada conferência, os quatro campeões de divisão e os dois times não campeões que tiverem as melhores campanhas. Os campeões de cada conferência se enfrentarão no Super Bowl 51, dia 5 de fevereiro, em Houston, no Texas.