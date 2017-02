Chicharito Hernández pode jogar no Los Angeles FC em 2018

Na mira

Um dos destaques do Bayer Leverkusen, o atacante mexicano Chicharito Hernández pode pintar na Major League Soccer em 2018. Segundo a mídia local, a MLS teria iniciado negociações com o agente do jogador e os salário anual oferecido seria de 9 milhões de dólares (cerca de R$ 28,5 milhões).

Caso firme acordo para atuar na liga norte-americana, Chicarito se tornaria o jogador com o maior salário na história da MLS. A intenção é que o atleta seja o "franchising player" (jogador da franquia) do Los Angeles FC, que estreará no torneio em 2018.

Os diretores da MLS entendem que ter Chicharito jogando em Los Angeles seria importante para a liga, já que naquela região há uma concentração muito grande de imigrantes mexicanos. Outro motivo seria aguçar uma rivalidade com o Los Angeles Galaxy, que possui como um dos jogadores referências o mexicano Giovani dos Santos.