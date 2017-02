Neymar e Messi podem ser proibidos de jogar eventual final da Liga dos Campeões

Polêmica

O "Brexit", como foi chamada a saída do Reino Unido na União Europeia, pode deixar muitos jogadores de fora da decisão da próxima Liga dos Campeões. Isso porque as regras de imigração ficaram mais rígidas e a final será disputada em Cardiff, capital do País de Gales.

Segundo o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, devido aos problemas que possuem com o fisco espanhol, Messi e Neymar podem ser impedidos de entrar no país graças às novas regulamentações. Ele relembrou o caso do Serge Aurier, do Paris Saint-Germain, que foi barrado na Inglaterra antes da partida contra o Arsenal já que havia uma investigação criminal contra ele na França.

— Fiquei muito desapontado quando Aurier teve sua entrada barrada na Inglaterra. Isso vai piorar quando o "Brexit" acontecer. Podemos ter um problema sério com isso. Neymar e Lionel Messi também têm processos sobre eles no momento. Neste ano, a final da Liga dos Campeões é em Cardiff. Imagine se a entrada deles não for permitida. Isso é uma preocupação imensa para nós — falou.

— Os jogadores da Inglaterra podem viajar livremente para todos os lugares, mas os atletas de outros lugares não podem viajar à Inglaterra. Com movimento livre pela Europa, é muito melhor — acrescentou Ceferin.

Segundo o comandante da Uefa, essa diferenciação legislativa dificulta a possibilidade de os países serem sedes de eventos esportivos, tais como Eurocopa 2028 e Copa do Mundo 2030.

— Até em 2020 (ano em que a final da Eurocopa será realizada em Cardiff), se o "Brexit" realmente se consolidar, isso pode ser um grande problema para os fãs. Teremos que falar com o governo britânico, e tenho certeza que a Associação de Futebol da Inglaterra vai nos ajudar nisso — disse.

Para conseguir chegar à final, no entanto, o Barça precisa reverter uma desvantagem de 4 a 0 para o PSG. A partida acontece na quarta-feira, dia 8 de março, no Camp Nou.