Uefa pede "cuidado" a Trump para EUA sediar Copa do Mundo

Políticas do presidente Donald Trump são vistas com desconfiança também no mundo do futebol

Políticas do presidente Donald Trump são vistas com desconfiança também no mundo do futebol Foto: MANDEL NGAN / AFP

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, colocou um freio nas pretensões dos Estados Unidos de sediar a Copa do Mundo de 2026.

— Se quiserem sediar a Copa do Mundo de 2026, os Estados Unidos terão que tomar cuidado com a política colocada em prática pelo país — declarou o dirigente em entrevista publicada nesta segunda-feira pelo New York Times.

O presidente da entidade que comando o futebol europeu foi além:

— Se jogadores não puderam viajar ao país devido a motivos políticos ou decisões populistas, então a Copa do Mundo não poderá ser sediada lá. Isso vale para os Estados Unidos e para todos os outros países.

Segundo Ceferin, as chances americanas de sediar a Copa do Mundo de 2026, a primeira com 48 seleções, poderão diminuir caso as restrições de visto impostas pelo presidente Donald Trump sejam mantidas:

— Isso fará parte da avaliação — continuou Ceferin, afirmando ter "certeza que isso não ajudará os Estados Unidos a receber a Copa do Mundo".

