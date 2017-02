Na volta a Oklahoma City, Kevin Durant lidera vitória do Warriors sobre o Thunder

Reencontro

Westbrook e Durant duelaram em Oklahoma City Foto: Andrew D. Bernstein / NBAE via Getty Images/AFP

O ala Kevin Durant voltou a Oklahoma City pela primeira vez depois de deixar o Thunder a caminho do Golden State Warriors na última intertemporada. E, neste sábado, comandou a vitória do novo time sobre o antigo por 130 a 114.

Durant, que foi vaiado pelos torcedores durante todo o jogo, anotou 34 pontos e nove rebotes. Stephen Curry e Klay Thompson ajudaram com 26 pontos cada um.

Pelo Thunder, o agora solitário Russell Westbrook fez 47 pontos, 11 rebotes e oito assistências.

O Golden State Warriors tem 46 vitórias e oito derrotas na temporada, com a melhor campanha da NBA e na liderança da Conferência Oeste. O Oklahoma City Thunder é o sétimo do Oeste, com 31 vitórias e 24 derrotas.

