Bills fecha duas trocas e envia jovens apostas a Eagles e Rams

O Buffalo Bills se agitou no mercado de trocas nesta sexta-feira (11). No primeiro ano sob o comando do general manager Brandon Beane e do técnico Sean McDermott, o time se desfez de dois jogadores recrutados pela gestão anterior: o wide receiver Sammy Watkins e o cornerback Ronald Darby.

A primeira troca foi com o Philadelphia Eagles. O Bills enviou Darby para receber o wide receiver Jordan Matthews e uma escolha de terceira rodada do draft de 2018.

Logo em seguida, foi fechado um negócio com o Los Angeles Rams. O Bills mandou o recebedor Sammy Watkins, seleção de primeira rodada em 2014, e uma escolha de sexta rodada pelo cornerback E.J. Gaines e uma escolha de segunda rodada de 2018.

Em seu trabalho de reconstrução sob a nova gestão, o Bills acumula escolhas. Além das que adquiriu nesta sexta-feira, ainda tem a escolha de primeira rodada do Kansas City Chiefs, adquirida durante o último draft.



Já o Eagles trabalha para reforçar a secundária, que foi um dos grandes problemas na temporada passada. Enquanto isso, o Rams busca mais um reforço para cercar o quarterback Jared Goff, primeira escolha geral do draft do ano passado.

