Bottas testa novo carro da F-1 para 2017 e elogia velocidade nas curvas

Preparação no simulador

Favorito a substituir o campeão aposentado Nico Rosberg na Mercedes, Valtteri Bottas testou no simulador da Williams o carro adaptado às novas regras da Fórmula-1, que passam a valer em 2017. O finlandês gostou do que viu e destacou, em entrevista ao site Motorsport.com, a velocidade nas curvas.

— É bem mais rápido nas curvas, e isso sempre é bom. Também tem mais tração e aderência, com menos velocidade nas retas — explicou.

Questionado sobre como o estilo de pilotagem poderá influenciar os resultados da próxima temporada, Bottas destacou que a tendência é de que o traçado em algumas pistas possa mudar, pois será possível fazer as curvas com o "pé no fundo":

— No momento, o maior desafio é manter os pneus em boas condições nos trechos mais longos. O finlandês não deu detalhes sobre o seu futuro na F-1.

Apesar de ter contrato assinado com a Williams até o fim de 2017, Bottas estaria negociando com a Mercedes. O principal entrave seria o seu substituto na escuderia britânica — a volta de Felipe Massa teria sido cogitada, visto que o time quer alguém experiente para o seu lugar, mas não houve anúncio oficial. A Mercedes deve anunciar o substituto de Rosberg no começo de janeiro.