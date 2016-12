Nasr admite que pode ficar sem assento na Fórmula-1 em 2017

De fora?

Felipe Nasr admitiu ser possível que ele fique sem um assento de Fórmula-1 para 2017. E se isso acontecer, a menos que Felipe Massa volte da aposentadoria, a categoria estará sem um único piloto brasileiro.

— Acho que seria ruim para a categoria — disse Nasr à Globo. — O Brasil tem tanta história na F-1, mas eu não acho que vai acontecer, mas há sempre o risco. Eu quero estar no grid e estou trabalhando para isso.

Leia mais:

Chefe de equipe da Mercedes diz que pilotos terão de trabalhar pela equipe em 2017

Hamilton pede que Mercedes não repita troca de mecânicos entre os pilotos em 2017

Felipe Massa abandona aposentadoria e retorna à Williams, diz revista



Até agora, Nasr esteve na F-1 com o sólido apoio do Banco do Brasil, mas seu patrocinador está saindo da Sauber. O brasileiro disse que embora esteja em cima da hora, a aposentadoria de Nico Rosberg agitou o mercado.

— É muito incomum na F-1 estar nesta época do ano e ter tantos lugares vagos. Eu acho que é apenas uma questão de continuar a negociar e tentar encontrar um lugar — acrescentou.

*LANCEPRESS