Ex-empresário critica família de Schumacher: "É hora de dizer a verdade"

Polêmica

Desde o acidente de Michael Schumacher há três anos, a família do ex-piloto procura manter apenas entre as pessoas mais próximas as informações sobre o estado de saúde do ex-piloto. E a postura gerou críticas de Willi Weber, ex-empresário do alemão. Para ele, a família deveria ser mais transparente em respeito aos fãs.

— Batalhei durante um tempo porque a família Schumacher não conta toda a verdade. Mas estou batendo a cabeça contra a parede. Não escutam o meu conselho. É hora de dizer a verdade para os fãs — disse Weber, em entrevista à revista Bunte.

O agente, que não trabalha mais com Schumacher, já havia reclamado por ser impedido de visitar o antigo cliente. Ele garantiu ainda ter esperanças de ver a recuperação do heptacampeão mundial de Fórmula-1.

— Quando estou em casa e toca o telefone, às vezes penso que será Michael para me perguntar como estou — completou.

Schumacher sofreu um acidente de esqui em dezembro de 2013. Desde meados de 2014, está em casa, mas detalhes de sua recuperação nunca foram divulgados oficialmente.