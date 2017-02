Esteban Ocon se diz impressionado com velocidade dos novos carros

Fórmula-1

O novo regulamento da Fórmula-1 prometia carros muito mais velozes e exigentes do que os do ano passado. A julgar pela reação dos pilotos após os dois primeiros dias de testes coletivos de pré-temporada, a tarefa foi cumprida. O francês Esteban Ocon, 20 anos, que estreou na F-1 no ano passado, participou do seu primeiro treino pela Force India nesta terça-feira, no Circuito da Catalunha, e destacou a velocidade do novo bólido.

– Essa foi minha primeira experiência com a nova geração de carros e preciso dizer que são verdadeiros monstros. A alta velocidade nas curvas é impressionante. Foi um dia muito proveitoso no VJM10. Ainda é muito cedo, claro, mas a primeira sensação é positiva – destacou o jovem piloto, que chegou à escuderia apoiado pela Mercedes, fornecedora de motores da Force India.

Os testes coletivos seguem nesta quarta, pela manhã e à tarde em Montmeló, nas cercanias de Barcelona. Quem volta ao carro da Force India é o mexicano Sergio Perez, que treinou na segunda-feira.

