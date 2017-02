FIA adverte equipes da Fórmula-1 sobre novo sistema de suspensão

Polêmica nas pistas

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) alertou as equipes de Fórmula-1 que poderiam ser convidadas a retirar os sistemas de suspensão se não puderem provar que o ganho de desempenho aerodinâmico não é objetivo principal do projeto.

O debate entre as equipes sobre dispositivos inteligentes de suspensão hidráulica tem sido contínuo, desde que a Ferrari escreveu à FIA no final do ano passado para questionar sua legalidade.

Embora o pedido de esclarecimento inicial da Ferrari não visasse nenhuma equipe específica, acredita-se que a questão gira em torno de conceitos de tecnologia que a Mercedes e a Red Bull usaram anteriormente legalmente e estavam sendo levadas para o próximo nível.

As conversas mais recentes entre as equipes no início deste mês não conseguiram chegar a uma resolução e a FIA emitiu agora uma diretiva técnica esclarecendo sua opinião sobre a situação.

Em um documento enviado às equipes e visto pelo site da revista britânica Autosport, a FIA esboçou como pretende avaliar a legalidade dos sistemas de suspensão, com um foco particular em como afetam o desempenho aerodinâmico.

O documento acrescenta que se uma equipe não conseguir satisfazer o comissário técnico que o propósito primário de um sistema de suspensão é isolar o chassi e o piloto de ondulações na superfície da pista, a FIA pode pedir para o sistema ser removido ou desativado.

