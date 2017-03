Diretor da McLaren admite que equipe precisa ser competitiva para manter Alonso

Olho no futuro

Fernando Alonso vai para o seu terceiro ano na McLaren — o último do atual contrato. E a equipe entende que precisará se mostrar competitiva em 2017 se quiser manter o espanhol no futuro. Em entrevista ao As, Eric Boullier, diretor da equipe, falou sobre a situação.

— Há sempre um monte de histórias sobre isso. Eu acho que Fernando está sendo honesto conosco, assim como estamos sendo honestos com ele. Primeiro, ele queria ver como era o novo carro e como os novos regulamentos são. E eu acho que ele gosta da nova Fórmula-1. Ele quer ser competitivo, porque tem talento para mostrar ao mundo e para si mesmo — disse.

Boullier admitiu que há risco de Alonso trocar de escuderia caso não fique satisfeito com o rendimento da McLaren em 2017:

— E precisamos ser competitivos para mantê-lo feliz. Se formos competitivos, ele será feliz. E se não fomos, ele tomará suas próprias decisões. Ainda é cedo, mas é claro que falamos.

Fernando Alonso pilotou a Minardi em 2001. Depois de ficar fora do grid em 2002, assumiu o posto na Renault de 2003 a 2006 — equipe com a qual, nos últimos dois anos, foi campeão. O espanhol pilotou a McLaren pela primeira vez em 2007. Depois, voltou para a Renault de 2008 a 2009. Ele passou pela Ferrari entre 2010 e 2014 e, em 2015, retornou à McLaren.