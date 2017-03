Ex-engenheiro da Ferrari diz que equipe investiu "centenas de milhões" para voltar a competir

Desenvolvimento

A Ferrari deverá ter uma temporada muito melhor na Fórmula-1. Esta é a garantia de Toni Cuquerella, engenheiro-chefe da equipe italiana até 2016. Este ano, Cuquerella será comentarista da F-1 para uma emissora de TV na Espanha.

— O que está claro é que eles deram um salto significativo em termos de qualidade — declarou ao jornal espanhol El Pais. — Ainda não sei se será suficiente para bater a Mercedes, mas sei que eles não estarão tão distantes quanto estavam neste ponto do ano passado — acrescentou.

Cuquerella disse que a melhoria da Ferrari ocorreu graças a um "grande investimento no desenvolvimento".

— Estamos falando de uma injeção de centenas de milhões de euros em ferramentas que permitem testes da maioria das partes do carro. A Ferrari percebeu que esta era a desvantagem que tinha em relação à Mercedes.

— Os resultados do inverno foram fortes o suficiente para me fazerem pensar que eles irão se sair bem, porém eu não ouso quantificar esta melhoria. Eles podem estar quatro décimos atrás ou dois décimos à frente, mas, no mínimo, a Ferrari está levando as coisas mais a sério agora.

A Ferrari não conquista títulos na Fórmula-1 desde 2007, quando conquistou o campeonato de construtores e levou Kimi Raikkonen ao título de pilotos. Na década de 2010, a F-1 foi dominada por Red Bull até 2013 e pela Mercedes desde 2014.