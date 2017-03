Mais velocidade e espetáculo: o que esperar da Fórmula-1 em 2017

Chegou a hora!

O GP da Austrália, na madrugada deste domingo, não marca apenas o início de mais uma temporada da Fórmula-1. Assim que os 20 pilotos levarem os carros de 10 escuderias diferentes ao asfalto do circuito de Albert Park, em Melbourne, a categoria começa uma nova era, em busca do brilho e da força que foram perdidos nos últimos anos.

Com Bernie Ecclestone afastado do comando, a F-1 está nas mãos da Liberty Media, grupo que tem trabalhado para mudar por completo a percepção do público. A ideia dos americanos é transformar cada um dos 20 GPs em "um Super Bowl", com atrações na cidade antes das provas e muita presença dos pilotos na mídia.

Além do trabalho de bastidores, a F-1 também mudou dentro das pistas. Após três anos de domínio total da Mercedes, o regulamento foi alterado para tornar os carros mais rápidos e complicados de guiar — o que agradou aos pilotos, que elogiaram as mudanças e a velocidade dos seus novos bólidos. Será suficiente para destronar a Mercedes? Ferrari e Red Bull, ao menos nos testes livres, prometem brigar com os alemães.

Para os brasileiros, a principal atração será Felipe Massa. O veterano voltou atrás na sua aposentadoria e segue na Williams como o único piloto do país em 2017. Confira o que esperar da Fórmula-1 na sua 71ª temporada.

