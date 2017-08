Felipe Fraga destaca nova vitória em circuito estreante da Stock Car

Velocidade

O autódromo do Velo Città entrou para a história da Stock Car ao receber pela primeira vez a principal categoria do automobilismo brasileiro. E no belo circuito localizado em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, Felipe Fraga ampliou seu recorde de conquistas em pistas estreantes: pela sexta vez, o atual campeão venceu uma corrida que marcou a estreia ou reestreia de um autódromo no calendário da Stock Car.

Foi assim no domingo e também nos dois traçados inéditos de Curvelo, em Minas Gerais. E ainda na reinauguração de pistas tradicionais como Goiânia, Londrina e Campo Grande, onde a categoria viu Fraga no topo do pódio no final de semana em que retornaram à Stock Car após anos ausente.

Outro recorde atingido pelo piloto da Cimed Racing foi o de vitórias em 2017: com três ao todo (Velopark, Curvelo e Velo Citta), ele se isola como o maior vencedor desta temporada e já se vê novamente entre os quatro primeiros no campeonato, seguindo na briga direta pelo título. Com 153 pontos, ele está a 56 do líder, Daniel Serra. Até o final do ano, 280 pontos estão em jogo em cinco etapas – quatro rodadas duplas e a final com pontuação dobrada.

– Fico muito feliz em ampliar este recorde de vitórias em pistas estreantes, e certamente é uma honra ser o primeiro piloto da Stock Car a vencer uma corrida no Velo Città, onde isso ficará para sempre registrado na história – diz Fraga.

O piloto do Tocantins também venceu logo em sua primeira corrida na categoria, na Corrida de Duplas, em Interlagos na temporada 2014, feito inédito em 39 anos da Stock. Embora o bom resultado de domingo tenha feito Fraga subir na tabela de classificação, ele ainda não pensa diretamente na possibilidade de brigar pelo título.

– Não quero ficar me preocupando com a distância para o líder do campeonato: eu e a Cimed Racing estamos focados corrida a corrida e temos mostrado esta evolução já há cinco etapas, mas especialmente nas duas últimas os resultados apareceram, com vitórias muito importantes. Faltam quatro rodadas duplas e a final com pontuação dobrada, então vamos seguir aprimorando nosso trabalho e desta forma lutar pelo bicampeonato – completou Fraga.

A próxima etapa do campeonato será em Londrina (PR), no dia 10 de setembro.