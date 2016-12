RS é o Estado que mais gerou empregos com carteira assinada no país em novembro

Sinal de melhora

O Rio Grande do Sul apresentou o melhor resultado entre os Estados na geração de empregos com carteira assinada em novembro. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira pelo governo federal, a economia gaúcha foi responsável pela criação de 80.447 vagas de trabalho no mês, enquanto 79.256 trabalhadores foram dispensados. Com isso, houve um saldo positivo de 1.191 empregos — crescimento de 0,05% na comparação com outubro.



Em novembro, o setor que mais contratou no Estado foi a agropecuária, com a abertura de 2.942 vagas — aumento de 3,35% em relação ao mês anterior. Em números absolutos, no entanto, o comércio teve resultado mais positivo, com 3.722 novos empregados — avanço de 0,62%. Na contramão, construção civil (-2.107 vagas), indústria de transformação (-1.798) e serviços (-1.281 vagas) tiveram as piores variações.



Mesmo acumulando saldo positivo pelo segundo mês consecutivo, o Rio Grande do Sul teve o segundo pior resultado para novembro desde 2003. De acordo com os dados do Ministério do Trabalho, o Estado só não teve desempenho mais negativo na comparação com novembro de 2015, quando foram fechadas 2.467 vagas.



Os números sobre a geração de empregos pela economia gaúcha contrastam com o resultado nacional. Em novembro, o Brasil perdeu 116.747 vagas formais de emprego. Ao todo, foram contratados 1.103.767 trabalhadores e demitidos 1.220.514 durante o mês passado.



O saldo negativo, entretanto, é menor que o registrado em novembro do ano passado, quando foram fechados 130.629 postos. O resultado de novembro de 2015 foi o pior resultado para o mês desde o início da série histórica, em 1992.



No acumulado deste ano até novembro, já foram fechadas 858.333 vagas na série com ajuste, ou seja, incluindo informações passadas pelas empresas fora do prazo. No acumulado dos últimos 12 meses até novembro, o país registrou o fechamento de 1.472.619 vagas formais, de acordo com os dados ajustados.



Desde abril, o ritmo de fechamento de postos de trabalho vem sendo menos intenso na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Em outubro, o saldo do Caged foi negativo em 74.748.