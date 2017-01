Após anúncio de corte na Selic, Bovespa dispara e dólar fecha em queda

Mercado financeiro

Após o anúncio do Comitê de Política Monetária (Copom), na quarta-feira à noite, que cortou a taxa básica de juros (Selic) em 0,75%, o Ibovespa disparou e encerrou o dia com alta de 2,41%, a 63.953 pontos. Na máxima desta quinta-feira, às 10h12min, o índice atingiu 3,04% de variação, ou 64.342 pontos.

O indicador está no nível mais alto desde 8 de novembro. As ações da Petrobras, as mais negociadas, subiram 1,66% (papéis ordinários, com direito a voto em assembleia de acionista). Os papéis preferenciais (com preferência na distribuição de dividendos) fecharam com valorização de 1,53%.

A reação mostra o otimismo dos investidores com a economia brasileira. Ao reduzir a taxa, o Banco Central sugere que deverá manter o ritmo de cortes. Em tese, a queda dos juros básicos estimula a fuga de capitais do país. No entanto, a inflação caiu mais que o previsto em 2016, fechando o ano em 6,29% , no menor nível desde 2013. Dessa forma, o fato de o Brasil continuar com juros reais (taxas nominais menos a inflação) altos continua a estimular a aplicação de capitais estrangeiros no país.

Na contramão, o dólar caiu 0,5% e fechou o pregão vendido a R$ 3,1756. Na mínima do dia, às 11h09min, a moeda americana chegou a R$ 3,1532. Como nos últimos dias, o mercado de câmbio operou sem intervenções do Banco Central. Desde 13 de dezembro, a autoridade monetária não compra nem vende dólares no mercado futuro.

