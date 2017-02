Economia brasileira encolhe 4,34% em 2016, projeta Banco Central

No vermelho

Um dos setores que pesa no cálculo do índice é o varejo, que teve desempenho negativo em 2016

Um dos setores que pesa no cálculo do índice é o varejo, que teve desempenho negativo em 2016 Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

A economia brasileira encolheu 4,34% em 2016. Foi o que projetou o Índice de Atividade Econômica, calculado pelo Banco Central e divulgado na manhã desta quinta-feira. Conhecido como "prévia do BC para o PIB", o IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira. O PIB de 2016 será oficialmente publicado no dia 7 de março pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No dado com ajuste sazonal, o índice apontou recuo de 4,55% em 2016 ante 2015.

Leia mais:

Dólar volta a cair e fecha em R$ 3,06, menor valor desde junho de 2015

Temer diz que é "provável" que país tenha inflação abaixo de 4,5% em 2017

Vendas do varejo tiveram queda recorde em 2016

Setor de serviços registra queda de 5% no RS em 2016



Conforme o índice, a economia voltou a cair em dezembro. Indústria e setor de serviços até cresceram, mostraram os levantamentos do IBGE, que servem de base para o indicador do Banco Central. Só que um setor que pesa muito no cálculo,o varejo, teve desempenho negativo, com as vendas ruins do Natal. Tanto que o IBC-Br fechou o ano no patamar mais baixo de 2016: 132,92 pontos. Espera-se que tenha sido este o fundo do poço.

Sobre novembro, o IBC-Br caiu 0,26%. Já tem o ajuste sazonal. Na comparação com dezembro de 2015, recuo de 2,41% na atividade econômica.

No Relatório de Mercado Focus da última segunda-feira a mediana das estimativas do mercado para o PIB em 2016 estava em -3,5%.

Veja como foi o desempenho do varejo em 2016:

Foto: Arte ZH / RBS

Veja o resultado do setor de serviços:

Foto: ArteZH / RBS

Veja os resultados da Indústria em 2016: