Fábrica da Seven Boys demite 400 funcionários em Porto Alegre, diz sindicato 

Crise

A empresa WickBold, dona da Seven Boys, comunicou a demissão de 400 funcionários da fábrica de Porto Alegre, segundo o sindicato da categoria. Conforme a entidade, os trabalhadores já estão em casa e terão os salários pagos somente até o final deste mês.



A fábrica está localizada no bairro Rubem Berta, na zona norte da Capital. Segundo o sindicato, a empresa alega que a unidade está dando prejuízos e terá que fechar o setor de produção.



Leia mais

Duas mil pessoas fazem fila por 500 vagas de auxiliar de limpeza em mutirão do Sine

Multisom vai fechar 30 lojas e já dispensou 700 funcionários

Desemprego e preço deixam 26 mil pessoas sem plano de saúde em Caxias



Na fábrica, serão mantidos somente cerca de 150 funcionários nos setores comercial e de expedição. Ainda de acordo com o sindicato, haverá reunião na próxima quarta-feira, e a entidade tentará reverter os desligamentos.



A WickBold oficializou a compra da Seven Boys em agosto de 2015. A reportagem entrou em contato com a empresa, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.



Leia as últimas notícias