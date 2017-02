Walmart fecha mais um supermercado Nacional em shopping de Porto Alegre

Sem retorno financeiro esperado

Esta segunda-feira é o último dia de funcionamento do supermercado Nacional do Rua da Praia Shopping, no centro de Porto Alegre. O Walmart confirma que está encerrando a operação. Só em 2017, é o segundo supermercado da bandeira que a empresa fecha na capital gaúcha. O primeiro foi no shopping Iguatemi. As informações são da Rádio Gaúcha.

O motivo é o mesmo. O fechamento está dentro da estratégia da empresa de encerrar operações que não estão dando o retorno financeiro esperado. Há um ano, o Walmart fechou 14 lojas.

Segundo a empresa, a Walmart ofereceu aos funcionários a possibilidade de transferência. Quem não aceitou receberá treinamento para recolocação profissional. Não há informação sobre quantas demissões ocorreram com o fechamento das duas unidades.

Não deve terminar por aqui. Mercado acha que mais uma ou duas lojas serão fechadas nas próximas semanas. A empresa não comenta a possibilidade.

Recentemente, o Walmart também decidiu mudar a bandeira e o conceito das lojas do BIG:

Ainda na resposta, o Walmart lembrou que está investindo cerca de R$ 1 bilhão na transformação dos hipermercados da rede no País ao longo dos próximos três anos. Acrescenta que revisa constantemente o portfolio de lojas:

"(¿) podendo fechar unidades que não apresentem desempenho satisfatório. Como resultado dessas ações, a companhia estará mais bem preparada para crescer de forma sustentável no Brasil ao longo dos próximos anos".

