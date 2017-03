A terceirização na visão de especialistas: segurança jurídica ou precarização do trabalho?

Projeto aprovado

Aprovado pelos deputados federais por 231 votos a 188 na noite de quarta-feira, o projeto de lei que autoriza a terceirização irrestrita do trabalho divide especialistas. Principal executiva de relações trabalhistas da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a advogada Sylvia Lorena é uma entusiasta do projeto. Para Sylvia, que também é integrante do conselho de administração da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a nova legislação preserva direitos trabalhistas e garante segurança jurídica às empresas.

O presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), Germano Silveira de Siqueira, porém, tem visão antagônica. O magistrado considera a aprovação da terceirização irrestrita "uma irresponsabilidade" e defende que o presidente Michel Temer vete a proposta. Siqueira avalia que a futura lei, caso seja sancionada na íntegra, trará impactos negativos para as condições de trabalho e reduzirá salários.



"A regulamentação gera investimentos e mais e melhores empregos"

Sylvia Lorena, gerente de Relações do Trabalho da CNI

"Uma empresa competitiva produz mais e precisa de mais colaboradores", argumenta a representante das indústrias Foto: José Paulo Lacerda / CNI,Divulgação

Quais os impactos da terceirização no mercado de trabalho e na economia?



Não temos dados específicos, mas fizemos uma sondagem que nos mostrou o quanto a regulamentação é importante para as empresas. Até agora, o maior obstáculo era a falta de um marco legal que estabelecesse segurança jurídica. Tínhamos apenas uma súmula da Justiça do Trabalho que permitia a terceirização apenas da atividade-meio.



De que forma a terceirização da atividade-fim beneficia as empresas?



Nunca houve definição do que é atividade-meio e do que é atividade-fim. Isso faz parte da estratégia das empresas. O que é meio para uma pode ser fim para outra. Uma indústria de suco de laranja, por exemplo, precisa plantar e colher a fruta. Esse serviço é atividade-meio ou fim? Existe jurisprudência dizendo que é fim, o que impede a indústria de contratar um pequeno agricultor para plantar e colher as laranjas. A regulamentação coloca fim nessa discussão e beneficia a empresa porque faz da terceirização uma forma de gestão do próprio processo produtivo. O empresário escolhe o que vai fazer por conta própria.



Quais são os efeitos para o trabalhador?



A terceirização já é uma realidade hoje no Brasil. Nenhuma empresa faz nada sozinha. Com uma legislação mais clara e objetiva, teremos um melhor ambiente de negócios. A regulamentação gera investimentos e mais e melhores empregos. Uma empresa competitiva produz mais e precisa de mais colaboradores. Além do mais, não se exclui a proteção dos trabalhadores, que continuarão com carteira assinada, 13º, férias e FGTS.



A terceirização não favorece a contratação de trabalhadores na forma de pessoa jurídica, a chamada pejotização?



A terceirização não é intermediação de mão de obra, nem pejotização. É uma parceria pela qual você transfere para outra empresa parte do processo produtivo. Você contrata um serviço. Não favorece a pejotização, até porque ela já existe. Pela terceirização, a micro ou pequena empresa contratada tem autonomia para exercer o serviço. Já um PJ, se está cumprindo horário, obedecendo ordens e tem vínculo de subordinação com a empresa contratante, é fraude trabalhista. Os parâmetros da relação precisam estar claros no contrato de prestação de serviço.



A terceirização pode gerar um número maior de contratos temporários?



O trabalhador vai exercer sua profissão normalmente e talvez até permanecer mais tempo no emprego. Veja o exemplo de alguém que é contratado por uma construtora para erguer um edifício. Trata-se de uma obra feita em etapas. Se ele trabalha na fundação, vai ficar só no início da obra e depois será dispensado. Agora, se você for de uma empresa terceirizada, terá um contrato muito mais duradouro e irá se especializar na função, saindo de uma obra para outra.



"Haverá uma enxurrada de ações na Justiça do Trabalho"

Germano Silveira de Siqueira, presidente da Anamatra



"Proposta vai acarretar em rebaixamento das condições de trabalho e de salários", prevê magistrado da Justiça do Trabalho Foto: Gláucio Dettmar / Anamatra,Divulgação

Quais os impactos da terceirização no mercado de trabalho e na economia?



A Câmara aprovou a terceirização de forma ampla e irrestrita na atividade privada e no serviço público. O projeto permite a pejotização do trabalho. Essa proposta vai acarretar em rebaixamento das condições de trabalho e de salários de milhões de brasileiros. Haverá uma precarização das relações laborais, com impacto na arrecadação via Imposto de Renda e contribuição para a Previdência.



Por que o senhor acredita em impacto na arrecadação?



Haverá uma redução global de recolhimentos. Os salários terão, em média, rebaixamento de 25% a 30% e isso vai afetar a arrecadação. Hoje, temos 12 milhões de trabalhadores terceirizados e cerca de 35 milhões contratados diretamente. Não duvido que esses números se invertam nos próximos anos. A tendência é que os grandes salários fiquem com PJs e os intermediários nas terceirizadas.



O projeto garante segurança jurídica para a terceirização?



Provoca insegurança jurídica, na medida em que o texto é vago e libera a terceirização para atividade-fim. O reflexo será uma enxurrada de ações na Justiça do Trabalho. Acredito que o volume dessas ações possa duplicar. Ainda virão possíveis questionamentos da constitucionalidade das mudanças no Supremo Tribunal Federal. Se houvesse segurança jurídica, o projeto preveria, por exemplo, que um funcionário da terceirizada ganhe o mesmo salário do funcionário da empresa contratante.



Se a terceirizada não cumprir com obrigações trabalhistas, como será feita a cobrança na Justiça?



No setor privado, o trabalhador vai recorrer ao Judiciário contra a terceirizada, mas se ela for condenada e não tiver condições de pagar, a empresa contratante poderá responder. No serviço público, o STF discute em um julgamento se a administração pública pode ser responsável por dívidas trabalhistas de uma terceirizada contratada por ela. Se o Supremo entender que não há responsabilidade, milhões e milhões de brasileiros não receberão.



A possibilidade de uma terceirizada contratar outra terceirizada pode dificultar eventuais reclamações de direitos trabalhistas?



Vai dificultar bastante. A própria fiscalização terá mais dificuldade para ser realizada. Esse projeto aprovado pela Câmara era o pior sobre a terceirização que estava no Congresso. Como o presidente Temer se apresenta como um constitucionalista, espero que ele vete esse projeto.