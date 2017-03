Contas de luz de CEEE, RGE e RGE Sul terão redução de tarifa em abril

Energia elétrica

Os consumidores de energia elétrica terão desconto na tarifa de abril, por causa da devolução dos valores cobrados a mais no ano passado. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou ontem o processo extraordinário de ajuste nas tarifas de 90 distribuidoras do país. No Rio Grande do Sul, os percentuais de redução aos consumidores residenciais que serão aplicados no próximo mês (aparecem na fatura de maio) variam de 1,73% a 13,76% (confira abaixo). Para a área de atuação da CEEE, será de 5,96%.



A devolução ocorrerá porque o custo da energia da termelétrica de Angra 3 foi incluído nas tarifas do ano passado, mas a produção não chegou a ser usada porque a usina não entrou em operação. O total será de R$ 900 milhões. A Aneel havia dito que poderia chegar a R$ 1,8 bilhão, mas o cálculo foi reduzido porque nem todas as distribuidoras haviam cobrado os valores a mais em 2016, já que o montante foi incluído no processo de reajuste de cada concessionária, coforme o aniversário tarifário.

O procedimento terá duas etapas. Na primeira, em abril, a tarifa será diminuída para reverter os valores de Angra 3 incluídos desde o processo tarifário anterior e, ao mesmo tempo, deixará de considerar o custo futuro do Encargo de Energia de Reserva (EER) desta usina. Na segunda fase, que começa em 1º de maio e permanece até o próximo processo tarifário de cada distribuidora, a tarifa deixará de incluir o EER de Angra 3.

Os percentuais

Confira qual será a redução de cada distribuidora no mês de abril para o consumidor residencial

CEEE: -5,96%

RGE: -10,89%

RGE Sul: -13,76%

Cermissões (Caibaté): -3,11%

Certel (48 municípios nos vales do Taquari, Rio Pardo, Paranhana e Serra): -4,57%

Cooperluz (15 municípios no Noroeste): -1,91%

Creluz (36 municípios nas Missões e no Noroeste): -1,73%

Creral (37 municípios no Norte, região de Erechim): -2,47%

Demei (Ijuí): -10,11%

Eletrocar (7 municípios, região de Carazinho): -9,32%

Hidropan (Panambi): -8,40%

Muxfeldt (Tapejara e Ibiaçá): -9,90%

Nova Palma (região de Faxinal do Soturno): -10,22%