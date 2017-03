Consumidores usam criatividade para economizar na Páscoa

Chocolate amargo

Raquel, 32 anos, e a filha Maria Valentina compram chocolates no supermercado, mas abrem mão dos ovos de Páscoa

Raquel, 32 anos, e a filha Maria Valentina compram chocolates no supermercado, mas abrem mão dos ovos de Páscoa Foto: Mateus Bruxel / Agência RBS / Agência RBS

Daniel Santos tinha um olhar atento aos ovos de Páscoa na parreira de uma grande rede de supermercados em Porto Alegre ontem à tarde: etiqueta de preços, ingredientes, detalhes de peso e formato. Ao contrário do que a cena sugeria, jamais passou pela cabeça do porto-alegrense de 27 anos comprar algum daqueles ovos:

– Estou vendo o tamanho, quanto pesam, para fazer igual em casa.

Do parreiral das guloseimas, ele iria à seção de chocolates para comprar uma barra de meio quilo de chocolate amargo para derreter e fazer os próprios ovos em casa.

– Com o preço de um ovo de 180 gramas, na casa de R$ 48, compro uma barra de 500 gramas e faço ovos pra toda família – calcula.

O salto nos valores das iguarias da Páscoa tem levado consumidores a usarem a criatividade para presentear familiares e amigos sem derreter o orçamento. De acordo com a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), os ovos estão, em média, 8,5% mais caros neste ano em relação à Páscoa de 2016. É notório nas lojas que o interesse de boa parte dos consumidores se esvai quando compara os preços com valores dos chocolates em barras ou bombons. A expectativa da Agas é de que as vendas dos ovos recuem 12%, enquanto das barras, suba 11,6%.

– Olho os ovos por curiosidade, mas não compro – resume a lojista Bárbara Canizares, 55 anos – Tenho dois sobrinhos que estão pedindo essas variedades com brinquedo dentro, mas vou acabar dando outra coisa.

Ser mais seletivo com os presentes pode ser uma saída. A dona de casa Raquel Balbueno, 32 anos, irá ceder aos apelos da filha Maria Valentina, quatro anos, uma sobrinha e outra amiga delas, e montará os cestinhos com ovos gordos e coloridos. Mas os mais velhos não terão esse privilégio: para outros familiares, ela vai montar kits baratos – de cerca de R$ 15 cada.

– Estou comprando umas caixas de chocolates e barras para montar kits, com papel transparente e lacinho. Fica bonito e são saborosos – planeja.

Para economizar

- Fique atento às promoções nos supermercados, do tipo pague 2 leve 3._ Seja seletivo na lista dos presenteados, para não gastar demais.

- Barras e caixas de bombons costumam ter melhor custo-benefício.

- O preço dos ovos pode baixar na proximidade da data, e cai bastante de preço após a Páscoa.

- Evite parcelar a compra de supérfluos, como presentes e guloseimas da Páscoa.

Vagas de emprego devem ser oferecidas na última semana

A Páscoa irá gerar cerca de 1,1 mil empregos temporários no Estado, conforme previsões da Agas. Aproximadamente 90% destas vagas serão criadas pela indústria, em cargos como operador de logística, montador, promotor de vendas e estoquista. Um em cada quatro supermercadistas apontou que realizaria contratações temporárias (25%), ainda que muitos de forma pontual e para poucas vagas.

Embora algumas contratações já tenham sido feitas pelas fábricas e empresas de exposição, ainda dá tempo para enviar currículo para agências e buscar entrevistas de trabalho. Como são atividades de curto prazo (diferentes do Natal e do Ano-Novo, em que os temporários costumam adentrar o verão), a Páscoa movimenta promotores, estoquistas e vendedores nas semanas anteriores à data, e dispensa a necessidade de longo treinamento.

– As vagas começam a ser oferecidas na primeira semana de abril. Não há expectativa de número de oportunidades que serão abertas, mas elas costumam ser ocupadas rapidamente. É preciso ficar atento – afirma Fernanda Corrêa, coordenadora de administrativo da empresa Primer RH, em Gravataí.

Ticiana Teixeira, coordenadora de RH da AST Facilities, explica que as empresas oferecem a vaga num dia e, no outro, o selecionado já começa a trabalhar:

– A contratação costuma durar duas ou três semanas. Acredito que as vagas serão oferecidas na última semana, com contratação muito rápida – afirma.

O domingo de Páscoa é em 16 de abril.