Indústria no RS tem queda de 4,1% em janeiro, aponta IBGE

Contrariando o resultado nacional, a produção industrial gaúcha teve queda de 4,1% em janeiro na comparação com o mesmo mês de 2016. Foi o segundo pior desempenho entre os 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de acordo com pesquisa divulgada nesta terça-feira.

Em relação a dezembro de 2016, a atividade industrial do Rio Grande do Sul em janeiro teve um recuo menor, de 3,1%. Nos últimos 12 meses, o setor acumula recessão de 3,9% no Estado.

No primeiro mês de 2017, a indústria brasileira avançou 1,4%, interrompendo uma sequência de 34 meses em queda. O último resultado nacional positivo do setor havia sido registrado em fevereiro de 2014, quando a produção avançou 4,8% na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Em janeiro de 2017, apenas três locais tiveram balanço negativo em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com o IBGE. O pior resultado no país foi apresentado pela Bahia, com queda de 15,5%. Em seguida, aparecem o Rio Grande do Sul (-4,1%) e a Região Nordeste (-2,9%).

Entre os locais com desempenho positivo, a atividade industrial do Pernambuco teve avanço de 14,1%. Também foram registrados avanços no Espírito Santo (13,4%), Mato Grosso (13,3%), Goiás (8,5%), Pará (8,2%), Amazonas (7,5%), Santa Catarina (5,6%), Minas Gerais (4,8%), Rio de Janeiro (4,6%), Paraná (4,1%), São Paulo (1,2%), Ceará (0,4%)