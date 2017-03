Japão suspende importação de carne dos 21 frigoríficos investigados na Carne Fraca

"Até novas notificações"

O Japão suspendeu a importação de carne brasileira dos 21 frigoríficos investigados na Operação Care Fraca. A decisão foi anunciada pela embaixada japonesa nesta terça-feira, em nota, na qual afirma que a suspensão seguirá valendo "até novas notificações". As informações são do portal G1.

No ano passado, o país foi o quinto maior importador de carne brasileira: US$ 747 milhões, o equivalente a 5,5% do total (US$ 13,49 bilhões). O país adquiriu basicamente carne de frango do Brasil no ano passado.



