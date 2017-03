Ministério da Agricultura afasta 33 servidores envolvidos na Operação Carne Fraca 

Investigação

O secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Eumar Novacki, anunciou, na tarde desta sexta-feira, que os 33 servidores citados na Operação Carne Fraca, que investiga o comércio de carne adulterada, serão afastados.



Conforme Novacki, a fiscalização no setor é complicada, pois os contraventores sempre encontram maneiras de burlar o sistema e que é necessário "fazer uma limpeza na categoria para evitar irregularidades".



— É necessário fazermos uma limpeza, separar o joio do trigo — afirmou.



A decisão de afastar os funcionários envolvidos no esquema investigado pela Polícia Federal (PF) foi uma iniciativa do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, conforme explicou Novacki.



O governo vai instaurar procedimentos para apurar a conduta desses servidores. Segundo Novacki, alguns procedimentos já haviam sido abertos no passado, sobre o mesmo tema, mas ainda não foram concluídos.

— Daremos todo suporte à Polícia Federal na busca de informações. Queremos acabar com qualquer situação de desvios no ministério — afirmou.

O secretário-executivo disse que os consumidores não devem se preocupar na hora de comprar os produtos no mercado, pois os estabelecimentos envolvidos na fraude "representam uma parcela pequena do setor" e o ministério "possui um dos sistemas de vigilância sanitária mais respeitados do mundo". No entanto, ele disse que a população deve analisar os alimentos e acionar o órgão quando surgir qualquer tipo de suspeita.

— Os riscos são muito pequenos. De 4.837 estabelecimentos com CIF, 21 estão sob suspeitas. É uma margem muito clara e contundente de que isso não representa a maioria. Desvios de conduta, por mais que se crie mecanismos, vão acontecer. O que estamos tentando hoje é corrigir.



Algumas unidades de grandes empresas do ramo, como BRF Brasil, dona das marcas Sadia e Perdigão, e a JBS, dona da Friboi, Seara e Swift, estão entre as investigadas.

Novacki disse ainda que os funcionários afastados não representam a maioria do ministério, que conta com 11 mil servidores, dos quais 2,3 mil trabalham na área de fiscalização.

— Isso não representa de forma alguma a postura dos servidores de ministério, que, em sua grande maioria, são de boa índole.



Três empresas já tiveram suas atividades suspensas nos municípios: uma unidade da BRF em Mineiros (BRF) e duas da Peccin, em Jaraguá do Sul e Curitiba.



Novacki disse que a pasta está indignada e contrariada com as revelações da Operação Carne Fraca.

— Situações como essa causam um dano à imagem — afirmou.

O secretário disse que as primeiras denúncias envolvendo a fiscalização do ministério ocorreram há quase 7 anos, dentro do próprio ministério.

— As investigações começaram há dois anos e, hoje, culminaram em prisões e conduções coercitivas.



Novacki disse que o ministério já havia determinado mudanças em uma série de procedimentos. Na área de inspeção, ele mencionou a portaria 257, de novembro do ano passado, que proibiu a interferência de superintendentes regionais na remoção de fiscais de uma empresa para outra.

— Esse foi um dos fatos elencados na Operação — disse.

— Para se mudar um fiscal de um estabelecimento para outro, o pedido deve vir até Brasília. A secretaria-executiva é que executa as mudanças.

Também segundo ele, o ministério criou um setor responsável por uma auditoria nos estabelecimentos para verificar se a fiscalização foi realizada de forma correta.

— Não aceitamos esse tipo de conduta. Vamos tomar todas as providências para punir os que cometeram desvios de conduta e vamos trabalhar para não voltar a acontecer.



O secretário-executivo disse ainda que a pasta apresentou à Casa Civil um novo regulamento de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal.

— Fizemos uma atualização e trouxemos um capítulo com procedimentos e penalidades. Vamos dar cada vez mais transparência às ações.



Novacki reconheceu que novas operações e investigações podem vir no futuro.

— Estamos tomando providências administrativas e encaminhando informações ao Ministério Público e à Polícia Federal. Essa parceria vai existir e vamos trabalhar firmemente para evitar que isso se repita no futuro.



Quanto ao mercado externo, o Novacki não escondeu preocupação com o impacto nas exportações da carne brasileira. Segundo o servidor do Mapa, o possível fechamento de mercados como Estados Unidos e Europa gera "receio".



Operação detectou que as Superintendências Regionais do Ministério da Pesca e Agricultura do Estado do Paraná, Minas Gerais e Goiás "atuavam diretamente para proteger grupos empresariais em detrimento do interesse público", segundo a PF.



*Zero Hora com informações do Estadão Conteúdo