Rio Grande do Sul é o Estado com terceiro melhor saldo em geração de empregos em fevereiro 

Em recuperação

Pelo segundo mês consecutivo, o Rio Grande do Sul é o Estado com terceiro melhor saldo em geração de empregos no Brasil. Conforme dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), nesta quinta-feira, o mercado de trabalho gaúcho teve variação positiva de 10,6 mil vagas com carteira assinada em fevereiro deste ano — 98,2 mil admissões contra 87,6 mil demissões. O Estado só ficou atrás de São Paulo (25.412) e Santa Catarina (14.858).



Leia mais:

Após quase dois anos, Brasil volta a gerar novas vagas de emprego

Alta de 1,4% na indústria interrompe sequência de 34 meses em queda

Celular no trabalho pode causar demissão. Veja como evitar problemas



No Rio Grande do Sul, a indústria de transformação teve o melhor resultado no período, com saldo positivo de 8,9 mil postos. Seguindo o ritmo nacional em fevereiro, o comércio demitiu mais do que contratou, com saldo de negativo 926 vagas formais.



Duas cidades do Vale do Rio Pardo tiveram a melhor variação positiva entre contratações e desligamentos: Santa Cruz do Sul (1,7 mil) e Venâncio Aires (1,3 mil), seguidas por Caxias do Sul, na Serra, que registrou saldo de 1,2 mil. Capão da Canoa, no Litoral Norte, que fechou mil vagas e abriu apenas 385, ficou na pior colocação no Estado.



Saldo positivo após quase dois anos



No Brasil, os números também foram positivos. O país registrou 1.250.831 contratações contra 1.215.219 demissões, resultando em variação positiva de 35,6 mil vagas. Essa é a primeira vez que o Brasil gera novas vagas de empregos formais após um período de 22 meses.



As regiões Sul (35.422), Sudeste (24.188) e Centro-Oeste (15.740) foram determinantes para o resultado. Na contramão, no Norte e no Nordeste o número de dispensas superou o de contratações, com reduções de 2.730 vagas e 37.008, respectivamente.



Os números foram comemorados pelo presidente Michel Temer (PMDB):

— É preciso começar e o começo veio por essa notícia que estou dando a vocês — disse.



Leia as últimas notícias de Política