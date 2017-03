Após quase dois anos, Brasil volta a gerar novas vagas de emprego 

Saldo positivo

O Brasil voltou a ter saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada após 22 meses. Conforme dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em fevereiro deste ano, o país registrou 1.250.831 contratações contra 1.215.219 demissões, ficando com variação positiva de 35,6 mil vagas. Os números foram divulgados, nesta quinta-feira, pelo presidente Michel Temer (PMDB) e pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, em evento no Palácio no Planalto.



Leia mais:

Alta de 1,4% na indústria interrompe sequência de 34 meses em queda

Cinco dicas para começar a empreender

Celular no trabalho pode causar demissão. Veja como evitar problemas



O setor de serviços teve o melhor saldo, com variação positiva de 50,6 mil postos, seguido pela administração pública: 8,2 mil. O comércio, com redução de 21,1 mil vagas, apresentou o pior desempenho no mês passado.



— O levantamento mostra que as medidas adotadas pelo governo nos últimos sete meses recolocaram o país nos trilhos, fazendo com que a crise fique cada vez mais distante — afirmou Nogueira.



Três regiões do país foram determinantes para o bom resultado após quase dois anos de números: Sul (35.422), Sudeste (24.188) e Centro-Oeste (15.740). No Sul e Centro-Oeste, o saldo foi positivo em todos os Estados.



Nas regiões Norte e Nordeste, o número de dispensas superou o de contratações, com reduções de 2.730 vagas e 37.008, respectivamente.



O Rio Grande do Sul teve, pelo segundo mês consecutivo, o terceiro melhor saldo entre os Estados: 10,6 mil. São Paulo registrou o maior desempenho (25.412), seguido de Santa Catarina (14.858).



Os números também foram comemorados pelo presidente Temer:— É preciso começar e o começo veio por essa notícia que estou dando a vocês — disse.



A divulgação dos dados sobre o mercado de trabalho em fevereiro estava prevista originalmente para o dia 20 de março, mas acabou sendo antecipada.



Leia as últimas notícias de Política

* Zero Hora com informações de Estadão Conteúdo