Três frigoríficos investigados terão de recolher carnes de supermercados

Operação Carne Fraca

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça, determinou na quinta-feira que sejam recolhidas as carnes de três frigoríficos investigados na Operação Carne Fraca. Souza Ramos, Transmeat e Peccin têm até cinco dias para dar início à retirada dos produtos em supermercados e aqueles restituídos pelo consumidor aos pontos de venda — nesse caso, com o devido reembolso. As informações são do jornal Folha de S.Paulo e portal G1.

Segundo a secretaria, a decisão ocorre após o Ministério da Agricultura comunicar o resultado de sua auditoria nesses frigoríficos.



Leia mais

Carne Fraca reduz ritmo de abates e impactos chegam aos produtores

Hong Kong retira do mercado carne importada do Brasil

Redes de supermercado deixam de vender produtos de investigadas da Carne Fraca



Os documentos apontam que a unidade da Souza Ramos, em Colombo (PR), "não detém controle dos processos relacionados a formulação e rastreabilidade de seus produtos não garantindo a inocuidade dos produtos elaborados".



Em relação ao frigorífico da Transmeat, em Balsa Nova (PR), a auditoria afirma que "o estabelecimento não detém controle dos processos relacionados à rastreabilidade dos produtos".



Sobre a unidade da Peccin de Curitiba, o ministério identificou "suspeita de risco à saúde pública ou adulteração".



Leia as últimas notícias de Economia