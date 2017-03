Veja quais são os aeroportos administrados pela Fraport, que venceu o leilão do Salgado Filho

Transporte aéreo

Zero Hora

Por: Zero Hora

O futuro do aeroporto Salgado Filho começou a ser definido na manhã desta quinta-feira, durante o primeiro leilão de aeroportos do governo Temer. A Fraport fez a melhor proposta pelo terminal gaúcho e será responsável pela gestão por 25 anos. O leilão ainda teve disputa pelos aeroportos de Florianópolis (SC), Salvador (BA) e Fortaleza (CE).

Fundada em 1924, a alemã Fraport começou a operar no Frankfurt Airport. Hoje, além do mais importante aeroporto da Alemanha, a empresa administra outros nove terminais. Saiba quais são eles:

Aeroporto de Frankfurt - O mais importante aeroporto da Alemanha e o terceiro maior da Europa. Tem duas pistas de pouso e decolagem, uma com 4 mil metros e outra de 2,8 mil metros, e dois terminais. Tem capacidade para receber cerca de 58 milhões de passageiros por ano.

Aeroporto de Burgas - É é o segundo maior terminal da Bulgária. Tem uma pista de 3,2 mil metros e um terminal. Em 2015, recebeu 2,4 milhões de passageiros.

Aeroporto Hannover-Langenhagen - Está localizado na cidade de Langenhagen, próximo a Hannover, na Alemanha. Em 2016, recebeu 5,4 milhões de passageiros. O terminal tem duas pistas, uma de 3,8 mil metros e outra de 2,34 mil metros.

Aeroporto de Pulkovo - É um aeroporto internacional que fica na cidade de São Petersburgo, na Rússia. Opera com duas pistas, de 3,78 mil metros e 3,397 mil metros, respectivamente. Em 2016, passaram pelo terminal cerca de 13,3 milhões de passageiros.



Aeroporto de Varna - É o terceiro maior aeroporto da Bulgária e opera com uma pista de 2,517 mil metros. Recebeu, em 2016, 1,69 milhões de passageiros.



Aeroporto International de Liubliana - É um aeroporto internacional localizado em Zgornji Brnik, mas que serve principalmente a cidade de Liubliana, capital da Eslovênia. No ano passado, o terminal recebeu 1,40 milhões de passageiros.

Aeroporto de Antalya - Está localizado a 13 quilômetros do centro de Antália, na Turquia. Recebeu, em 2016, 19 milhões de passageiros. Tem três pistas, duas de 3,4 mil metros e uma de 2,9 mil metros.

Aeroporto Internacional Indira Gandhi - Localizado em Déli, na Índia, é uma das principais vias de acesso internacional do país. Recebeu 55,6 milhões de passageiros no ano passado. Opera com três pistas, uma de 3,9 mil metros, uma de 4,2 mil metros e outra de 4,5 mil metros.

Aeroporto Internacional de Shaanxi - É um dos maiores aeroportos da China. Está localizado na cidade de Shaanxi. Opera com uma pista de 3,8 mil metros e uma de 3 mil metros.

Aeroporto Internacional Jorge Chávez - O maior e mais movimentado terminal do Peru. Está localizado na cidade de Callao, a 10 quilômetros da capital Lima. Só no ano passado, recebeu 18,8 milhões de passageiros.

