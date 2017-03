Vendas do varejo caem 7% em janeiro, revela IBGE

Resultado

As vendas do comércio varejista caíram 7% em janeiro na comparação com o mesmo mês de 2016, conforme informou, nesta quinta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação a dezembro, o primeiro mês de 2017 registrou recuo de 0,7% no setor, incluindo o ajuste sazonal. Em 12 meses, o comércio acumula queda de 5,9%.

Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de veículos, as vendas caíram 0,20% em janeiro ante dezembro, na série com ajuste sazonal.

Na comparação com janeiro de 2016, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram redução de 4,8% em janeiro de 2017. As vendas do comércio varejista ampliado acumularam queda de 4,8% no ano e redução de 7,9% em 12 meses.

O índice de média móvel trimestral das vendas do comércio varejista restrito caiu 0,6% em janeiro, segundo o IBGE. No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, o índice de média móvel trimestral das vendas ficou estável em janeiro.

*Estadão Conteúdo

