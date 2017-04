Com inflação mais baixa, mercado reduz projeção para a taxa de juro

Banco Central

Após a divulgação do Relatório Trimestral de Inflação pelo Banco Central (BC), na semana passada, economistas e instituições financeiras consultados pelo relatório Focus voltaram a apostar na redução da taxa de juro para este ano. Agora, a expectativa do mercado é de que a Selic chegue a 8,75% ao ano (a.a.) ao final de 2017, contra 9% a.a. da previsão anterior. Há um mês, a estimativa estava em 9,25% a.a.

Em fevereiro, o BC anunciou o quarto corte seguido da taxa de juro. Por unanimidade, o colegiado reduziu a Selic em 0,75 ponto percentual, de 13% ao ano para 12,25% ao ano.

Conforme as projeções divulgadas pela autoridade monetária nesta segunda-feira, em 2018, a Selic deverá alcançar patamar ainda mais baixo: 8,5% a.a. A previsão para o próximo ano vem sendo mantida há duas semanas. Há um mês, a expectativa para a taxa de juro era de 9% a.a.

Além do cenário de queda para a Selic, o mercado reduziu a previsão para a inflação pela quarta semana consecutiva. Segundo economistas e instituições financeiras, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deverá fechar 2017 em 4,10%, contra 4,12% da projeção anterior. Há um mês, a expectativa para a inflação estava em 4,36%.

Em relação a 2018, o mercado mantém a previsão de 4,5% para o IPCA.

PIB estável e cotação mais baixa do dólar em 2017

As projeções para a atividade econômica brasileira neste e no próximo ano foram mantidas. Em 2017, de acordo com as estimativas, o Produto Interno Bruto (PIB) deverá ter crescimento de 0,47%. Já em 2018, a economia do país deve crescer 2,5%.

Para o câmbio, a previsão é de que o dólar termine 2017 a R$ 3,25 — terceira queda nas estimativas. Na semana passada, a projeção estava em R$ 3,28. Para o próximo ano, o cenário para a cotação da moeda norte-americana indica cotação a R$ 3,40.