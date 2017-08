Inflação atinge 0,24% em julho e fica abaixo do piso da meta em 12 meses

Reflexo

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial no país, ficou em 0,24% em julho, divulgou nesta quarta-feira (9) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mês anterior, havia registrado deflação (queda de preços) de 0,23%.

Com o resultado, a inflação atingiu 2,71% em 12 meses. Essa é a menor taxa para o acumulado de 12 meses desde fevereiro de 1999, quando estava em 2,24%, e também está abaixo do piso da meta de inflação do governo, que é de 3% — 1,5 ponto percentual abaixo da referência perseguida pelo Banco Central, de 4,5% ao ano.

Em 2017, o IPCA acumula variação de 1,43%. Em julho, os gastos com a casa e com os transportes foram os principais responsáveis pela taxa de inflação. Despesas com habitação tiveram alta de 1,64%. Enquanto, isso os gastos com transporte cresceram 0,34%.

Por outro lado, os alimentos ajudaram a frear o IPCA com uma deflação de 0,47% em julho. Essa foi a terceira queda de preços mensal consecutiva apresentada pelo grupo de despesas alimentação e bebidas.