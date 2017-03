Prefeitura prepara ação para demolir prédio de ex-dono do Facinepe

Obra irregular

A Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre (PGM) ingressará na Justiça com ação demolitória, pedindo a derrubada do prédio em construção pelo advogado Faustino da Rosa Júnior, 34 anos, na Rua Tremembé, Vila Jardim, na zona norte da Capital.



A obra não tem licença da prefeitura, desrespeita o plano diretor da cidade e já foi alvo de embargos. Faustino é ex-CEO do Grupo Educacional Facinepe, alvo de investigação pelo Ministério da Educação (MEC). O prédio foi projetado para ser o Instituto Brasileiro de Ensino Médico (Ibemed), que tem nome fantasia de Faculdade Ibemed de Ciências Médicas.



— A ação demolitória é o remédio natural para casos de violação de embargos que não foram respeitados — afirma o advogado Bruno Miragem, procurador-geral da PGM.



Leia mais da reportagem especial:

Da fraude ao império: a história do dono da faculdade de papel

Dono de faculdade com credencial vencida emitiu diplomas falsos

MPF investiga propaganda enganosa da faculdade de advogado condenado

Para nova faculdade, condenado por fraude faz obra irregular em Porto Alegre

Condenado por falsificar diplomas, advogado distribui homenagens a famosos



Faustino foi autuado e multado três vezes pela Secretaria Municipal de Urbanismo, e, mesmo assim, seguiu a construção. O advogado chegou a ir até a Smurb, tentando a suspensão dos embargos. Não conseguiu. Depois, ingressou com pedido de estudo de viabilidade urbanística, que ainda não foi concluído.

O imóvel era uma casa com subsolo e mais dois andares. Já pertenceu a Kleber Giacomazzi de Souza Freitas, o Kleber Gladiador, ex-jogador do Grêmio. Em maio de 2013, o atleta vendeu a residência para uma incorporadora por R$ 3,2 milhões.



Em 19 de novembro de 2014, o local foi adquirido por um advogado por R$ 2,9 milhões. E, no dia seguinte, Faustino comprou o imóvel por R$ 4,8 milhões — uma supervalorização de 65% em apenas 24 horas. Faustino destruiu quase toda a casa e está erguendo um prédio de quatro andares, com subsolo e cobertura. O projeto prevê elevador e auditório.



Estatuto registrado em cartório comprova que obra embargada prevê novo centro de estudos de faculdade de Faustino Foto: Reprodução / Reprodução

Além dos embargos, há uma ordem judicial da 17ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre determinando a paralisação da obra. A liminar foi expedida em junho do ano passado, mas ainda não foi cumprida porque Faustino não é encontrado para ser notificado da ordem judicial. Em 16 de fevereiro, foi expedido novo mandado judicial especial de intimação, para ser cumprido fora do horário normal de expediente e em qualquer dia. Mesmo assim, o advogado não foi encontrado.



Leia também:

Secretário adjunto da prefeitura tentou liberar obra, diz vereador

Fortunati anuncia afastamento da reitoria do Grupo Facinepe

MPF abre nova investigação sobre propaganda enganosa do Facinepe



________________

CONTRAPONTO

O que diz o Grupo Facinepe

ZH contatou por meio de e-mails a assessoria de comunicação do Grupo Facinepe, que prometeu respostas nesta segunda-feira, mas não retornou até as 18h40min. Em mensagem anterior, a assessoria já havia informado que Faustino se afastou da empresa e não soube informar como ele poderia ser encontrado.



________________

CRONOLOGIA



Junho de 2000

- Projeto aprovado para construção de uma casa de dois pavimentos mais subsolo com 924 metros quadrados. Seis meses depois, recebe carta de habite-se.

Novembro de 2014

- A casa é comprada pelo advogado Faustino da Rosa Júnior e, no ano seguinte, começa a demolição para erguer um prédio sem projeto aprovado na prefeitura.

Fevereiro de 2016

- Fiscais municipais vistoriam o local e lavram termo de embargo.



Março de 2016

- Fiscais retornam ao local por duas vezes e lavram dois autos de infração por desobediência ao embargo. Dias depois, Faustino entra com pedido de aprovação de projeto, mas solicitação é indeferida três meses depois.



Junho de 2016

- É expedido embargo judicial em caráter liminar, sob pena de multa diária de R$ 2 mil, mas Faustino não é localizado para receber a notificação.



Julho de 2016

- Faustino entra com pedido de estudo de viabilidade urbanística, tentando liberar a obra. A solicitação está em tramitação.



Fevereiro de 2017

- No final de fevereiro, operários abandonam o local horas depois de Zero Hora fazer contato com o Grupo Facinepe, questionando a situação da obra.



Março de 2017

- A Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre prepara ação judicial, solicitando a demolição da obra por causa do desrespeito aos embargos.

Leia mais da reportagem especial:

Da fraude ao império: a história do dono da faculdade de papel

Dono de faculdade com credencial vencida emitiu diplomas falsos

MPF investiga propaganda enganosa da faculdade de advogado condenado

Para nova faculdade, condenado por fraude faz obra irregular em Porto Alegre

Condenado por falsificar diplomas, advogado distribui homenagens a famosos