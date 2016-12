Filipinas evacua milhares de pessoas por aproximação de tufão

Mau tempo

As autoridades filipinas pediram para que milhares de habitantes do arquipélago deixem suas casas com a aproximação de um tufão, que tocará o país no dia de Natal.

A tempestade Nock-Ten poderá ser acompanhada de ventos de até 222 km/h quando tocar terra no domingo, na ilha de Catanduanes, onde 250 mil pessoas vivem, conforme o centro de prevenção de furacões americano.

Leia mais

James Taylor cancela show em Manila em protesto contra presidente filipino

Presidente filipino diz que Trump elogiou sua política antidrogas



Na segunda-feira ele deverá chegar à ilha onde está localizada a capital, Manila.

— Lançamos avisos de evacuação preventiva — indicou à AFP Rachel Miranda, porta-voz da Defesa Civil na região de Bicol, onde está Catanduanes.

Esta região agrícola, onde 5,5 milhões de pessoas vivem, está sujeita a tufões durante todo o ano.

Cedric Daep, chefe da Defesa Civil na província de Albay (região de Bicol), disse à AFP que pelo menos 400 mil pessoas têm de ser evacuadas.

— Não temos lugares suficientes para acomodar todas essas pessoas em nossos centros de evacuação — disse ele, pedindo às pessoas para passar o Natal com parentes ou amigos.

Leia as últimas notícias de Mundo

*AFP