Retomada de Aleppo é importante para o fim da guerra na Síria, afirma Putin

Conflito

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou, nesta sexta-feira que a reconquista total da cidade de Aleppo pelo exército sírio é um "passo muito importante" para a solução do conflito na Síria.



— A libertação de Aleppo dos elementos radicais é um passo muito importante para a normalização completa (da situação) na Síria e, espero, no conjunto da região — declarou Putin, citado pelas agências russas, em uma reunião com o ministro da Defesa do país, Serguei Shoigu.

— Esta operação (de reconquista de Aleppo) terminou, sobretudo em sua fase final e no aspecto humanitário, com a participação e a influência direta, para não dizer decisiva, de nossos soldados — completou.

Putin reiterou que é necessário estancar o conflito na Síria.

— Temos que fazer o que for possível para que os combates parem em todo o território sírio. Em qualquer caso é o que tentamos conseguir — disse.

O regime sírio anunciou, na quinta-feira à noite, a retomada do controle de toda a cidade de Aleppo, a segunda maior cidade do país, em sua maior vitória ante os rebeldes desde o início da guerra em 2011. O triunfo militar foi possível graças ao apoio da Rússia e do Irã.