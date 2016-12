Trégua na Síria representa "grande conquista", diz Irã

Conflito

O cessar-fogo entre o regime sírio e os rebeldes é uma "grande conquista", afirmou o ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohamad Javad Zarif. Por meio do Twitter, o diplomata afirmou que é preciso "avançar (sobre o acordo) atacando as raízes do terror extremista".

Ceasefire in Syria is a major achievement. Let's build on it by tackling the roots of extremist terror. My thoughts: https://t.co/bwQRRSVzI2 — Javad Zarif (@JZarif) 29 de dezembro de 2016

Leia mais

Cessar-fogo entre forças do governo e rebeldes é iniciado na Síria

Cessar-fogo na Síria representa "evolução positiva", diz Washington

Erdogan: cessar-fogo na Síria é "oportunidade histórica" para encerrar conflito



De acordo com a agência de notícias IRNA, Zarif teve uma conversa por telefone com o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, para falar do cessar-fogo.

"Comemoraram o cessar-fogo em todo o território da Síria e insistiram na luta contra o terrorismo, os grupos Estado Islâmico (EI) e Al Nusra e seus aliados", informou a agência IRNA.

Além disso, Lavrov e Zarif entraram em acordo para "continuar as consultas e a coordenação no âmbito do acordo tripartite entre Turquia, Irã e Rússia visando as negociações entre o governo e os rebeldes no Cazaquistão" em janeiro, indicou a agência.

Segundo a Rússia, que junto ao Irã apoia o governo do presidente sírio Bashar al-Assad, o cessar-fogo foi aprovado "pelas principais forças" da rebelião apoiadas pela Turquia, mas exclui os grupos "terroristas" como o Estado Islâmico (EI).